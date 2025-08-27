Biri bizi gözetliyor! En çok konum verisi toplayan uygulamalar belli oldu
VPN uygulaması Surfshark'ın yaptığı araştırma, en çok konum verisi toplayan uygulamaları gözler önüne serdi.
VPN hizmeti sağlayıcısı Surfshark’ın yaptığı son araştırma, sosyal medya platformlarının konum verisi toplama alışkanlıklarını gözler önüne serdi.
Çalışmaya göre X, kullanıcılarının konum bilgilerini en yoğun şekilde toplayan ve bu bilgileri en fazla işleyen uygulama oldu.
Onu Instagram, Threads, Facebook, Pinterest, Snapchat, LinkedIn ve YouTube izledi. LinkedIn ve YouTube’un ise diğerlerine kıyasla konum verilerini çok daha sınırlı düzeyde işlediği ve yalnızca algoritmalar ile uygulamanın temel işleyişinde kullandığı belirtildi.
Araştırma, Apple App Store’daki en popüler 10 sosyal medya uygulamasının varsayılan konum izinlerini mercek altına aldı. Ortaya çıkan tabloya göre birçok platform kullanıcılarından geniş ölçekte veri talep ediyor. Özellikle X ile Zuckerberg’e ait Instagram, Threads ve Facebook, konum bilgisi toplama konusunda başı çekiyor.