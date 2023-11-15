Black Friday öncesi hayal kırıklığı: Oyun fiyatlarına büyük zam geldi
PlayStation, Black Friday indirimleri yaklaşırken popüler oyunlara zam yaptı. İşte zam yapılan oyunlar ve güncel fiyatlar...
Oyun dünyasından peş peşe zam haberleri gelmeye devam ediyor. Dijital oyun dağıtım platformu Steam, geçtiğimiz haftalarda Türk Lirası ile satışlarına son verme kararı aldı. Platform, 20 Kasım'dan itibaren Türk Lirası ile olan satışlarını kaldıracağını duyurdu. Böylelikle oyun fiyatlarına yaklaşık yüzde 200 zam gelecek. Steam'in ardından oyunseverlere bir kötü haber de PlayStation'dan geldi.
PlayStation, "Black Friday" inidirimleri yaklaşırken, dijital mağazasındaki birçok popüler oyuna zam yaptı.
İşte PlayStation'da "Black Friday" öncesi zam yapılan oyunlar;
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BATMAN: ARKHAM COLLECTION
ESKİ FİYAT: 529 TL
YENİ FİYAT: 1099 TL
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DEMON'S SOULS
ESKİ FİYAT: 1099 TL
YENİ FİYAT: 1999 TL
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SLEEPING DOGS
ESKİ FİYAT: 134 TL
YENİ FİYAT: 549 TL
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