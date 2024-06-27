  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Teknoloji
  4. Boeing astronotları uzayda mahsur kaldı

Boeing astronotları uzayda mahsur kaldı

Boeing'in skandallarla anılan mekiği Starliner, uzayda mahsur kaldı. İki NASA astronotunu taşıyan uzay aracının çeşitli arızalar nedeniyle hareket edemediği bildirildi.

Boeing astronotları uzayda mahsur kaldı - Resim: 1

1 HAFTA SÜRMESİ BEKLENİYORDU
Boeing'in SpaceX'e rakip olması beklenen Starliner uzay aracı taşıdığı iki NASA astronotu ile birlikte uzayda mahsur kaldı.

6 Haziran'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore ile birlikte inişini gerçekleştiren uzay aracı 21 gündür uzayda. Bu bir hafta sürmesi beklenen yolculuğun çok üstünde.

1 / 5
Boeing astronotları uzayda mahsur kaldı - Resim: 2

EN ERKEN 2 TEMMUZ


Defalarca kez dönüşü ertelenen Starliner uzay aracının, gemide çeşitli arızalar bulunmasından dolayı yerinden çıkamadığı bildirilmişti. 

Kesin dönüş tarihi bilinmeyen araç en az 2 Temmuz'a kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bağlı kalacak. 

2 / 5
Boeing astronotları uzayda mahsur kaldı - Resim: 3

ARIZALARA ÇÖZÜM ARANIYOR
Daha sonra 18 Haziran salı günü planlanan kalkış tarihi yeniden 26 Haziran'a kaydırıldı. Gerekçe benzerdi: Ekstra zaman, helyum sızıntılarının ve itici sorunlarının daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanıyacaktı.

3 / 5
Boeing astronotları uzayda mahsur kaldı - Resim: 4

ELON MUSK RAKİP TANIMIYOR


SpaceX zaten bu tür uçuşları Crew Dragon kapsülüyle gerçekleştiriyor; Elon Musk'ın şirketi sekizinci uzun süreli mürettebatlı görevinin ortasında. 

4 / 5