Boeing astronotları uzayda mahsur kaldı
Boeing'in skandallarla anılan mekiği Starliner, uzayda mahsur kaldı. İki NASA astronotunu taşıyan uzay aracının çeşitli arızalar nedeniyle hareket edemediği bildirildi.
1 HAFTA SÜRMESİ BEKLENİYORDU
Boeing'in SpaceX'e rakip olması beklenen Starliner uzay aracı taşıdığı iki NASA astronotu ile birlikte uzayda mahsur kaldı.
6 Haziran'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore ile birlikte inişini gerçekleştiren uzay aracı 21 gündür uzayda. Bu bir hafta sürmesi beklenen yolculuğun çok üstünde.
EN ERKEN 2 TEMMUZ
Defalarca kez dönüşü ertelenen Starliner uzay aracının, gemide çeşitli arızalar bulunmasından dolayı yerinden çıkamadığı bildirilmişti.
Kesin dönüş tarihi bilinmeyen araç en az 2 Temmuz'a kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bağlı kalacak.
ARIZALARA ÇÖZÜM ARANIYOR
Daha sonra 18 Haziran salı günü planlanan kalkış tarihi yeniden 26 Haziran'a kaydırıldı. Gerekçe benzerdi: Ekstra zaman, helyum sızıntılarının ve itici sorunlarının daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanıyacaktı.
ELON MUSK RAKİP TANIMIYOR
SpaceX zaten bu tür uçuşları Crew Dragon kapsülüyle gerçekleştiriyor; Elon Musk'ın şirketi sekizinci uzun süreli mürettebatlı görevinin ortasında.