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  3. 01 Mayıs 2017 09:48

Bu da insansız deniz aracı: PowerRay

Çin merkezli teknoloji firması PowerVision insansız hava aracı İHA'ların benzeri fonksiyonlara sahip ancak bu kez deniz altını gözlemleme işlevini gören yüzen drone üretti.

Bu da insansız deniz aracı: PowerRay

Geçtiğimiz hafta ABD San Francisco'da a görücüye çıkan PowerRay isimli cihaz kendi kumandası veya akıllı telefon ve tablet yoluyla kontrol edilebiliyor.

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Bu da insansız deniz aracı: PowerRay

100 derecelik çekim açısına ve 12 megapiksel çözünürlüğe sahip kamerasıyla fotoğraflar ve 4K kalitede videolar çekebiliyor.

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Bu da insansız deniz aracı: PowerRay

Firma tarafından üretilmiş sanal gerçeklik gözlükleriyle kullanıcılara su altı yolculuğu hissi yaşatıyor.

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Bu da insansız deniz aracı: PowerRay

Sonar sistemi sayesinde balıkları tespit edebilen drone, yem takılarak olta görevi de yapıyor.

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