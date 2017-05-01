Bu da insansız deniz aracı: PowerRay
Çin merkezli teknoloji firması PowerVision insansız hava aracı İHA'ların benzeri fonksiyonlara sahip ancak bu kez deniz altını gözlemleme işlevini gören yüzen drone üretti.
Geçtiğimiz hafta ABD San Francisco'da a görücüye çıkan PowerRay isimli cihaz kendi kumandası veya akıllı telefon ve tablet yoluyla kontrol edilebiliyor.
100 derecelik çekim açısına ve 12 megapiksel çözünürlüğe sahip kamerasıyla fotoğraflar ve 4K kalitede videolar çekebiliyor.
Firma tarafından üretilmiş sanal gerçeklik gözlükleriyle kullanıcılara su altı yolculuğu hissi yaşatıyor.