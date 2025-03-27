Bu hafta sonu gökyüzüne bakın! Satürn çok farklı görünecek

Satürn’ün, yörüngesinde 26,73 derecelik bir eğime sahipken, Dünya’nın eğiminin ise 23,5 derece olduğunu aktaran bilim insanları, iki gezegenin Güneş’in etrafındaki hareketleri sırasında belirli bir hizaya geldiğinde, Satürn’ün halkalarının da neredeyse tamamen yatay bir konumda Dünya’ya dönük hale geldiğini söyledi. Böylece halkaların neredeyse görünmez olduğu kaydedildi.