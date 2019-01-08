Bu sitelere sakın tıklamayın ! İnternette Dark Web tehlikesi
İşte internetin karanlık dünyası olarak bilinen Deep Web'le ilgili merak edilienler...
Deep Web, son zamanlarda daha da fazla kulağımıza çalınıyor. Çünkü korkutucu ve gizli olan şeyler çekicidir. Daha da önemlisi, Deep Web tüm internet aleminin yüzde 90'ını oluşturuyor; yüzde 10'luk kısmı ise Google'ın girebildiği tüm internet sitelerini kapsıyor.
Peki internetin karanlık dünyasında neler var? Google neden internetin bu karanlık tarafına hiç giremiyor?
Deep web nedir sorusu Google ve Youtube üzerinde en çok aranan sorulardan biri ve burada karşınıza çıkan deep web videoları da gerilim müzikleri ile birlikte oldukça çekici bir hal almakta.