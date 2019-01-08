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  3. 08 Ocak 2019 15:06

Bu sitelere sakın tıklamayın ! İnternette Dark Web tehlikesi

İşte internetin karanlık dünyası olarak bilinen Deep Web'le ilgili merak edilienler...

Bu sitelere sakın tıklamayın ! İnternette Dark Web tehlikesi

Deep Web, son zamanlarda daha da fazla kulağımıza çalınıyor. Çünkü korkutucu ve gizli olan şeyler çekicidir. Daha da önemlisi, Deep Web tüm internet aleminin yüzde 90'ını oluşturuyor; yüzde 10'luk kısmı ise Google'ın girebildiği tüm internet sitelerini kapsıyor.

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Bu sitelere sakın tıklamayın ! İnternette Dark Web tehlikesi

Peki internetin karanlık dünyasında neler var? Google neden internetin bu karanlık tarafına hiç giremiyor?

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Bu sitelere sakın tıklamayın ! İnternette Dark Web tehlikesi

Deep web nedir sorusu Google ve Youtube üzerinde en çok aranan sorulardan biri ve burada karşınıza çıkan deep web videoları da gerilim müzikleri ile birlikte oldukça çekici bir hal almakta.

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Bu sitelere sakın tıklamayın ! İnternette Dark Web tehlikesi

Basit bir tanım ile deep web, yani derin internet, bizim kullandığımız yüzeysel internetin daha alt boyutlarıdır. Her internet kullanıcısının erişemediği sitelere ve bilgilere burada ulaşılabiliyor.

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