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  3. 07 Şubat 2018 23:00

Bu telefonda şarj derdi yok ! Tek şarjla...

Ulefone, dünyada Helio P70 sistem çipine sahip ilk akıllı telefonu tanıtmaya hazırlanıyor.

Bu telefonda şarj derdi yok ! Tek şarjla...

Ulefone, Mobile World Congress 2018'de (MWC 2018) dünyada Helio P70 sistem çipine sahip ilk akıllı telefonu tanıtmaya hazırlanıyor. Bununla birlikte şirket orta segment bir telefon modeli daha duyurdu. Bu cihaz piliyle dikkat çekiyor.

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Bu telefonda şarj derdi yok ! Tek şarjla...

ULEFONE POWER 3S'İN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Ulefone Power 3S isimli telefon büyük bir pile sahip, Cihazın pil değeri 6350 mAh. Raporlananlara göre telefon tek şarjla dört günlük kullanım süresi sunuyor!

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Bu telefonda şarj derdi yok ! Tek şarjla...

Devasa değerdeki pil aynı zamanda 120 dakika içinde tamamen şarj oluyor. Normalde bu değerde pilin daha fazla zamanda şarj olması gerekir, ancak hızlı şarj desteği (5V/3A) zamanı kısaltıyor.

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Bu telefonda şarj derdi yok ! Tek şarjla...

DEVASA EKRAN

Yekpare metal kasası ile dikkat çeken Power 3S'te Full HD+ (2160x1080 çözünürlüğünde) 6 inç'lik ekran bulunuyor. Corning Gorilla Glass 4 ile darbe ve düşmelere karşı korunuyor. En boy oranı 18:9.

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