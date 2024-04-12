Bursa'da minikler asansör içinde Uzay'ı yaşıyor
Bursa'da, 2020 yılında kurulan uzay ve havacılık temalı interaktif eğitim merkezleri arasında Avrupa'nın en büyüğü olup dünyada ise ilk 5 arasına giren Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) geleceğin astronotlarına ilham oluyor.
Kaynak: DHA
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki GUHEM, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
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Bursa’da 13 bin metrekarelik alanda hizmet veren uzay bilim merkezi 2023 yılında 200 bin, 2024 senesinin ilk 3 ayında ise 140 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.
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Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ilk 5 uzay ve havacılık temalı interaktif eğitim merkezlerinden biri olma özelliğini taşıyan GUHEM’de, 154 interaktif eğitim düzeyi, Uzay İnovasyon Laboratuvarı, astronomi ve Mars bölümü ile uzay ve havacılık sergi alanları yer alıyor.
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GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) vizyon projelerinden biri olan Uzay Havacılık Merkezi'nin amacının geleceğin astronotlarını yetiştirmek olduğunu söyledi.
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