Bursa'da minikler asansör içinde Uzay'ı yaşıyor

Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ilk 5 uzay ve havacılık temalı interaktif eğitim merkezlerinden biri olma özelliğini taşıyan GUHEM’de, 154 interaktif eğitim düzeyi, Uzay İnovasyon Laboratuvarı, astronomi ve Mars bölümü ile uzay ve havacılık sergi alanları yer alıyor.