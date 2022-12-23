Bütçe dostu en iyi telefonlar! Hepsi 10 bin TL'nin altında fiyata satılıyor

Dolar kurundaki yükseliş nedeniyle ülkemizde elektronik cihazların fiyatları ciddi oranda arttı. Akıllı telefon fiyatları da kurdaki yükselişten etkilenen elektronik cihazların başında geldi. Özellikle amiral gemisi cep telefonlarının fiyatları 20 bin TL'nin üzerine çıktı. Peki ülkemizde satılan en ucuz telefonlar hangileri? İşte 5 bin - 10 bin TL altı alınabilecek en iyi ve ucuz akıllı telefonlar...