Bütçe dostu en iyi telefonlar! Hepsi 10 bin TL'nin altında fiyata satılıyor
Kurdaki yükselişten en çok etkilenen elektronik ürünlerin başında akıllı telefonlar geliyor. Peki en ucuz telefonlar hangileri? İşte 10 bin TL altında satılan en ucuz telefon modelleri...
Dolar kurundaki yükseliş nedeniyle ülkemizde elektronik cihazların fiyatları ciddi oranda arttı. Akıllı telefon fiyatları da kurdaki yükselişten etkilenen elektronik cihazların başında geldi. Özellikle amiral gemisi cep telefonlarının fiyatları 20 bin TL'nin üzerine çıktı. Peki ülkemizde satılan en ucuz telefonlar hangileri? İşte 5 bin - 10 bin TL altı alınabilecek en iyi ve ucuz akıllı telefonlar...
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Xiaomi Redmi Note 11 Pro 6 GB 128 GB
9.998,00 TL
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Xiaomi Mi Note 10 Lite 128 GB 6 GB Ram
9.949,00 TL
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Samsung Galaxy M32 6 GB 128 GB
9.950,00 TL
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