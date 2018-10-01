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  3. 01 Ekim 2018 10:54

NASA'dan astreoid açıklaması

NASA, SP1 olarak adlandırılan büyük bir asteroidin Dünya'yı teğet geçeceğini açıkladı.

NASA'dan astreoid açıklaması

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’ndan (NASA), bilim dünyasını yakından ilgilendiren bir açıklama yapıldı. NASA, SP1 olarak adlandırılan büyük bir asteroidin gezegenimizi teğet geçeceğini açıkladı

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NASA'dan astreoid açıklaması

NASA’ya göre, uzunluğu 70 ila 160 metre arasında olduğu tahmin ediliyor. Daily Express gazetesi, asteroidin yüksekliğinin ünlü Big Ben veya Londra’daki Ferris Wheel’in yüksekliğini aşabileceğini belirtti.

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NASA'dan astreoid açıklaması

Hareket ettiği hız saatte yaklaşık 60.000 kilometre olan SP1’in, dünya ile arasındaki en kısa mesafe 3 Ekim’de gerçekleşecek.

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NASA'dan astreoid açıklaması

Asteroid dünyaya 0.03926 astronomik mesafeden yani Dünya’dan Ay’a olan mesafenin 15 katından daha fazla olan 5.39 milyon kilometrelik mesafeden geçecek.

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