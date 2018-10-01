NASA'dan astreoid açıklaması
NASA, SP1 olarak adlandırılan büyük bir asteroidin Dünya'yı teğet geçeceğini açıkladı.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’ndan (NASA), bilim dünyasını yakından ilgilendiren bir açıklama yapıldı. NASA, SP1 olarak adlandırılan büyük bir asteroidin gezegenimizi teğet geçeceğini açıkladı
NASA’ya göre, uzunluğu 70 ila 160 metre arasında olduğu tahmin ediliyor. Daily Express gazetesi, asteroidin yüksekliğinin ünlü Big Ben veya Londra’daki Ferris Wheel’in yüksekliğini aşabileceğini belirtti.
Hareket ettiği hız saatte yaklaşık 60.000 kilometre olan SP1’in, dünya ile arasındaki en kısa mesafe 3 Ekim’de gerçekleşecek.