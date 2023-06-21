Cebimizdeki casus! WhatsApp sizi de dinliyor olabilir

KAFA KARIŞIKLIĞI İÇİN ÖZÜR DİLİYORUZ

Tüm bu yaşananların ardından Android Geliştiriciler resmi Twitter hesabından bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada yer alan ifadeler ise şöyle:

"Sınırlı sayıda WhatsApp kullanıcısını etkileyen yeni bir Android hatası, Android Gizlilik Panosu'nda hatalı gizlilik göstergeleri ve bildirimler üretti.

Kullanıcılar artık bu sorunu çözmek için WhatsApp uygulamalarını güncelleyebilir.

Ortaklıkları için WhatsApp'a teşekkür ediyor ve bu hatanın kullanıcılarda yaratmış olabileceği kafa karışıklığı için özür diliyoruz."