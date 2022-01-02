''Cep''te bir devrin sonu! Samsung S22 Ultra'yla bir dönem sona eriyor
Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S22 Ultra'nın yakın zamanda tanıtımı yapılması beklenirken, sosyal medyada telefonun tasarımı ilk kez paylaşılırken, Galaxy Note serisinin sona erdirileceği iddialarını doğrulayan bir S Pen ayrıntısı gözlerden kaçmadı.
Samsung'un son çıkan telefon modeli Galaxy S22 Ultra'nın çıkış tarihi yaklaştıkça yeni detaylar sızdırılıyor. Samsung Galaxy S22 Ultra teknik özellikleri henüz belli olmasa da, tasarımı net bir şekilde ortaya çıktı.
Evan Blass adlı kullanıcı, Twitter hesabından Galaxy S22 Ultra'nın basın görüntüsünü yayınladı. Bronz rengiyle görünen Galaxy S22 Ultra, tasarımıyla Galaxy Note 20 Ultra ile oldukça benzerlik gösterirken, yanında S Pen'i bulundurması da dikkat çekiyor.
SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA NE ZAMAN ÇIKACAK?
S Pen kalem desteği bulunması dolayısıyla Galaxy Note modellerinin yerini alması beklenen Galaxy S22 Ultra'nın 2022 Şubat ayının ortalarında çıkması bekleniyor. Samsung Galaxy S22 Ultra Türkiye fiyatı henüz belli değil fakat Android dünyasının üst düzey son modeli olacak cihazın 1 TB seçeneğinin 20-25 bin TL fiyat aralığında olması bekleniyor.
SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA KAMERASI NASIL?
Köşeli hatlara sahip olacak olan Galaxy S22 Ultra, arkada 5'li kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Bunlardan ana kameranın Samsung'un 3. nesil 108 MP kameradan oluşacağı bilinirken, diğer kameralar ise; 12 MP ultra geniş açılı kamera, 2 adet 10 MP telefoto kamera şeklinde yer alıyor.
SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Galaxy S22 Ultra, bölgeye bağlı olarak Exynos 2200 ve Snapdragon 8 Gen 1 işlemci seçeneği ile gelecek. 12 GB / 16 GB RAM ve 256 GB / 512 GB / 1 TB dahili depolama alanı seçenekleri ile tanıtılması beklenen telefonda, 5000 mAh kapasitesinde bataryanın yer alması ve 45W hızlı şarj ile kablosuz şarj özelliklerinin bulunacağı da bilgiler arasında.
SamMobile internet sitesinin raporuna göre, Samsung Galaxy S22 Ultra, 1 TB depolama seçeneğiyle Galaxy Note serisinin yerine geçecek. Ağustos 2020'de tanıtılan Galaxy Note 20 Ultra modeline görünüm bakımından benzeyen Galaxy S22 Ultra'nın yanında; gövdesi siyah, tuşu ise telefonla aynı renkte gelen S Pen kalemi de yer alıyor. Ayrıca her ne kadar fotoğrafta gözükmese de, telefonda dahili S Pen yuvası barındıracağı da öne sürülüyor.