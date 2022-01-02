''Cep''te bir devrin sonu! Samsung S22 Ultra'yla bir dönem sona eriyor

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Galaxy S22 Ultra, bölgeye bağlı olarak Exynos 2200 ve Snapdragon 8 Gen 1 işlemci seçeneği ile gelecek. 12 GB / 16 GB RAM ve 256 GB / 512 GB / 1 TB dahili depolama alanı seçenekleri ile tanıtılması beklenen telefonda, 5000 mAh kapasitesinde bataryanın yer alması ve 45W hızlı şarj ile kablosuz şarj özelliklerinin bulunacağı da bilgiler arasında.

SamMobile internet sitesinin raporuna göre, Samsung Galaxy S22 Ultra, 1 TB depolama seçeneğiyle Galaxy Note serisinin yerine geçecek. Ağustos 2020'de tanıtılan Galaxy Note 20 Ultra modeline görünüm bakımından benzeyen Galaxy S22 Ultra'nın yanında; gövdesi siyah, tuşu ise telefonla aynı renkte gelen S Pen kalemi de yer alıyor. Ayrıca her ne kadar fotoğrafta gözükmese de, telefonda dahili S Pen yuvası barındıracağı da öne sürülüyor.