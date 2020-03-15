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  3. 15 Mart 2020 09:21

Cep'te koronavirüs korkusu! Telefonu temizlerken bu hatayı yapmayın

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geliyor. Elimizden düşürmediğimiz akıllı telefonların temizliğine de dikkat etmek gerekiyor.

Cep'te koronavirüs korkusu! Telefonu temizlerken bu hatayı yapmayın

Çin'de patlak veren ve dünyaya hızla yayılan koronavirüs konusunda halen araştırmalar sürerken, diğer yandan telefonlarla ilgili çok önemli bir uyarı geldi.

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Cep'te koronavirüs korkusu! Telefonu temizlerken bu hatayı yapmayın

Londra Üniversitesi'nde mikrobiyoloji uzmanı olan Doktor Lena Ciric, telefonların en sık temas edilen eşyalardan biri olduğunu hatırlatıyor ve temizliği konusunda çok önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakın neyi yapmalısınız, neyi yapmamalısınız?

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Cep'te koronavirüs korkusu! Telefonu temizlerken bu hatayı yapmayın

Öncelikle telefonu prizden çıkarın, kapatın ve telefon kılıfını çıkarın.

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Cep'te koronavirüs korkusu! Telefonu temizlerken bu hatayı yapmayın

Bütün büyük telefon üreticileri kimyasal sıvı, jel ve aşındırıcı ıslak bez kullanılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor. Bunun sebebi ise ekranın koruyucu tabakasına zarar verebilme ihtimali.

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