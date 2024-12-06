''Cep''te taksit sayıları değişti: İşte 20 bin TL altında satılan telefonlar
BDDK cep telefonu alımında kredi miktarı ve taksit sayısında değişikliğe gitti. Düzenlemenin ardından 20 bin TL altında satılan telefon modelleri merak konusu oldu. İşte 20 bin TL altında alınabilecek telefonlar...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), cep telefonu alımlarına yönelik yeni kredi ve taksit düzenlemelerini duyurdu.
Yeni düzenlemeyle fiyatı 20.000 TL ve altında olan cep telefonları için vade sınırı 12 ay, fiyatı 20.000 TL üzerinde olan cep telefonları için ise vade sınırı 3 ay olarak belirlendi.
Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonlarında fiyatı 25.000 TL ve altında olanlar için vade sınırı 12 ay, fiyatı 25.000 TL üzerinde olanlar için ise 3 ay olarak düzenlendi.
20 BİN TL ALTINDA HANGİ TELEFONLAR ALINABİLİR?
BDDK'nın kararıyla değişen taksit sayısının ardından yeni taksit yönetmeliğine göre alınabilecek telefonların neler olduğu gündeme geldi. İşte 20 bin TL altında alınabilecek akıllı telefon marka ve modelleri:
20 BİN İLE 15 BİN TL ARASINDAKİ AKILLI TELEFONLAR
Vivo V29lite 5G (8+256) Akıllı Telefon Siyah Elmas Işıltısı 19.999 TL
Huawei Nova 11 8GB/256 GB Yeşil Akıllı Telefon 19.999 TL
Samsung Galaxy A55 8/256 GB Akıllı Telefon Siyah 19.999 TL
Oppo Reno 11F 5G 8GB+256 GB Palmiye Yeşili Akıllı Telefon 18.999 TL
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 12GB/512GB Mor Akıllı Telefon 18.499 TL
Tecno Pova 6 Pro 12/256GB Akıllı Telefon Gri 16.999 TL
Realme 12 8GB+512GB Derin Yeşil Akıllı Telefon 16.999 TL
Tecno Camon 30 12/256GB Akıllı Telefon Bazalt Siyah 16.499 TL
Vivo V40lite (8+256) Akıllı Telefon Siyah Mor 16.499 TL
General Mobile GM Phoenix 5G Dual Carbon Siyah 8/256 GB Akıllı Telefon 15.499 TL
15 BİN İLE 10 BİN TL ARASINDAKİ AKILLI TELEFONLAR
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8GB/256GB Yeşil Akıllı Telefon 14.999 TL
Vivo V30lite (8+256) Akıllı Telefon Mercan Siyahı 14.999 TL
Realme 12 8GB+256GB Ufuk Mavisi Akıllı Telefon 14.999 TL
Infinix Note 40 8GB/256GB Akıllı Telefon Titan Altın 14.999 TL
Tecno Spark 20 Pro 12/256GB Siyah Akıllı Telefon 13.999 TL
Samsung Galaxy A25 5G 8/256 Gb Akıllı Telefon Açık Mavi 13.499 TL
Vivo Y28 8/256 Gb Akıllı Telefon Metalik Yeşil 12.999 TL
Oppo A60 8GB+256 GB Gece Moru Akıllı Telefon 11.999 TL
General Mobile GM 24 Pro Swan White 8+8 GB RAM 256 GB Cep Telefonu 11.599 TL
Xiaomi Redmi Note 13 8GB/256GB Mavi Akıllı Telefon 11.599 TL
Samsung Galaxy A15 8/256 Gb Akıllı Telefon Siyah 10.999 TL
Xiaomi Redmi 14C 8 + 256 GB Akıllı Telefon Siyah 10.599 TL