''Cep''te taksit sayıları değişti: İşte 20 bin TL altında satılan telefonlar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), cep telefonu alımlarına yönelik yeni kredi ve taksit düzenlemelerini duyurdu.

Yeni düzenlemeyle fiyatı 20.000 TL ve altında olan cep telefonları için vade sınırı 12 ay, fiyatı 20.000 TL üzerinde olan cep telefonları için ise vade sınırı 3 ay olarak belirlendi.

Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonlarında fiyatı 25.000 TL ve altında olanlar için vade sınırı 12 ay, fiyatı 25.000 TL üzerinde olanlar için ise 3 ay olarak düzenlendi.