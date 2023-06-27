''CEP''teki yeni tehlike: Whatsapp yedeklemelerinin peşindeler!

Kötü amaçlı yazılımları araştıran ESET araştırmacısı Lukáš Štefanko bu konuda şunları söyledi: “UYGULAMAYI İNDİR düğmesine dokunduktan sonra kötü amaçlı uygulama yollayan bir web sitesi bulduk; ancak ziyaretçilerin oturum açmasını gerektiriyor. Kimlik bilgilerimiz yoktu ve kayıt olamadık. Operatörlerin kayıtları yalnızca bekledikleri belirli bir kurbanın, muhtemelen belirli bir IP adresi, coğrafi konum, özel URL veya belirli bir zaman dilimi içinde ziyaret ettiğinde açıldığını düşünüyoruz. BingeChat uygulamasını web sitesi üzerinden indirememiş olsak da, VirusTotal'da bir dağıtım URL’si bulabildik.” Kötü amaçlı uygulamaya Google Play store üzerinden erişim sağlanamıyor.