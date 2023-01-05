CES 2023'te tanıtıldı: İşte yılın öne çıkan teknolojik ürünleri

18 İNÇLİK LAPTOP

Dizüstü bilgisayarların oyun tarafında daha çok kullanılmasıyla ekranlar da büyümeye başladı. Zaman içerisinde ekran teknolojisi de gelişti ve köşelerde daha az boşluk mümkün oldu. Dell, Alienware modelinde 18 inç ekrana sahip yeni bir laptop tanıttı. Cihazda 13th Gen Intel Core i9-13980HX işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU bulunuyor.