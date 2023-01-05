CES 2023'te tanıtıldı: İşte yılın öne çıkan teknolojik ürünleri
Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından CES kapılarını açtı. Birçok teknolojik ürün fuarda görücüye çıktı. İşte fuarda öne çıkan 10 teknolojik ürün ve hizmet...
18 İNÇLİK LAPTOP
Dizüstü bilgisayarların oyun tarafında daha çok kullanılmasıyla ekranlar da büyümeye başladı. Zaman içerisinde ekran teknolojisi de gelişti ve köşelerde daha az boşluk mümkün oldu. Dell, Alienware modelinde 18 inç ekrana sahip yeni bir laptop tanıttı. Cihazda 13th Gen Intel Core i9-13980HX işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU bulunuyor.
KATLANABİLİR OLED EKRAN
Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung katlabilir ekran teknolojisinin öncüleri arasında. Şirket katlanabilir teknolojisi telefonun ötesine taşımak istiyor. Samsung'ın CES 2023'te tanıttığı yeni konsept cihazında katlanabilir OLED ekran kullanıldı.
CANLI YAYIN YAPAN FIRIN
Geçen yıl hem Samsung hem LG 17 inçlik kayar ekran konseptini açıklamıştı. Her CES'te birden fazla ürün ve teknoloji tanıtan Samsung'ın bir diğer yeniliği ise canlı yayın yapabilen fırın oldu. Bespoke AI Wall Oven adındaki fırının içerisinde bulunan kamerayla canlı yayın yapmak mümkün.
ROKU TELEVİZYON ÜRETTİ
Streaming servisi Roku ilk televizyonunu tanıttı. Bir set olarak tasarlanan cihaz yüksek kalite istemeyen tüketiciler için tasarlanmış. 2K görüntüye sahip televizyonun boyutları 24 ve 75 inç arasında değişirken başlangıç fiyatı ise 119 dolar.