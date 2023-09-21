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ChatGPT kullanıcılarına müjde

OpenAI, DALL-E görüntü oluşturucusunun yeni bir sürümünü yayınladı. Yeni versiyon ChatGPT'ye entegre edildi.

ChatGPT kullanıcılarına müjde - Resim: 1

Yapay zeka alanında öncü bir şirket olan OpenAI, üretken yapay zeka görsel sanat platformu DALL-E'nin üçüncü sürümünü duyurdu. Bu yeni sürüm, kullanıcıların metin tabanlı istemleri kullanarak özgün görseller oluşturmasına olanak tanıyor ve daha fazla güvenlik seçeneği sunuyor.

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ChatGPT kullanıcılarına müjde - Resim: 2

DALL-E, metin tabanlı istemleri gerçek dünya görsellerine dönüştürebilen bir yapay zeka modelidir. Daha önceki sürümlerde bazı sınırlamalar bulunuyordu ve belirli ifadeleri anlama konusunda zorlanıyordu. Ancak OpenAI, DALL-E 3'ün bağlamı daha iyi anladığını ve daha doğru sonuçlar üretebildiğini belirtiyor.

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ChatGPT kullanıcılarına müjde - Resim: 3

DALL-E 3, CHATGPT İLE ENTEGRE OLACAK
Yeni sürümün önemli bir özelliği de ChatGPT ile entegrasyon sağlamasıdır. Kullanıcılar artık kendi detaylı istemlerini bulmak zorunda kalmadan ChatGPT'yi kullanarak DALL-E 3'ü yönlendirebilirler. ChatGPT, DALL-E 3 için daha uzun cümleler oluşturarak daha karmaşık görseller elde etmeye yardımcı olur.

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ChatGPT kullanıcılarına müjde - Resim: 4

OpenAI'de baş araştırmacı ve başkan olan Aditya Ramesh, bir örnekte ChatGPT'den bir dağdaki bir ramen restoranı için bir logo istediğini açıkladı. ChatGPT, daha sonra DALL-E 3 için bir istem üretti ve dört farklı seçenek sundu. Bu entegrasyon sayesinde daha fazla insanın yapay zeka destekli sanat oluşturmasının kolaylaştığını belirtiyorlar.

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