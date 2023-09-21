ChatGPT kullanıcılarına müjde

OpenAI'de baş araştırmacı ve başkan olan Aditya Ramesh, bir örnekte ChatGPT'den bir dağdaki bir ramen restoranı için bir logo istediğini açıkladı. ChatGPT, daha sonra DALL-E 3 için bir istem üretti ve dört farklı seçenek sundu. Bu entegrasyon sayesinde daha fazla insanın yapay zeka destekli sanat oluşturmasının kolaylaştığını belirtiyorlar.