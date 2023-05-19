ChatGPT'nin mobil uygulamasında müthiş özellik

GEÇEN KASIM AYINDA PİYASAYA SÜRÜLDÜ

Bununla birlikte ChatGPT, ilk olarak geçen kasım ayında piyasaya sürüldü. Sohbet robotunun neredeyse her soruya inandırıcı bir şekilde insan benzeri yanıtlar, şiirler, mektup ve makaleler ile yanıt vermesi heyecan ve endişe yarattı.