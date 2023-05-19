ChatGPT'nin mobil uygulamasında müthiş özellik
Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin mobil uygulaması çıktı. iPhone kullanıcıları artık sohbet robotuna sesli bir şekilde soru sorabilecek.
ChatGPT, ABD’deki iPhone’larda kullanıma sunuldu. App Store'da OpenAI tarafından yayımlanan tanıtım yazısında, "ABD'de bugün kullanıma başlıyoruz ve önümüzdeki haftalarda başka ülkelere de yayılacağız." denildi.
OpenAl, ayrıca ChatGPT’nin iPhone uygulamasının, “reklamlar arasında gezinmeden anında yanıtlar verdiği, özel tavsiyeler, yaratıcı ilham ve profesyonel girdi sağladığı ve yeni diller keşfetmek gibi öğrenme fırsatları sunduğu”nu aktardı.
GEÇEN KASIM AYINDA PİYASAYA SÜRÜLDÜ
Bununla birlikte ChatGPT, ilk olarak geçen kasım ayında piyasaya sürüldü. Sohbet robotunun neredeyse her soruya inandırıcı bir şekilde insan benzeri yanıtlar, şiirler, mektup ve makaleler ile yanıt vermesi heyecan ve endişe yarattı.
Ancak, iPhone’larda kullanıma açılana kadar sohbet robotu süresiz olarak bir bilgisayarda yaşayacak gibi görünüyordu.