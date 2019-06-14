Çılgın Türkler iş başında! NASA'dan esinlenip ürettiler
Niğde'de makine mühendisliği bölümü son sınıf öğrencisi üç arkadaş, NASA tarafından Mars'a gönderilmesi için yapılan "Mars Rover" aracından etkilenerek 3D yazıcı teknolojisiyle engebeli arazide hareket edebilen araç geliştirdi.
Niğde'de makine mühendisliği bölümü son sınıf öğrencisi üç arkadaş, NASA tarafından Mars'a gönderilmesi için yapılan "Mars Rover" aracından etkilenerek 3D yazıcı teknolojisiyle engebeli arazide hareket edebilen araç geliştirdi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde okuyan Hakan Kıraç, Serkan Basut ve Beytullah Kayseri, bitirme tezi için insansız kara aracı yapmaya karar verdi.
Çalışmaya başlayan öğrenciler, internette gördükleri Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Mars'a göndermek için yaptığı Mars Rover aracından esinlenerek kendi tasarım ve imkanlarıyla engebeli ve dağlık arazilerde kolay hareket edebilen bir araç tasarladı.