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  3. 27 Şubat 2021 16:29

Çin 45 yıl sonra paylaştı! İşte Ay'dan getirilen örnekler

Çin yaklaşık 45 yıl aradan sonra Dünya’ya getirilen ilk Ay örneklerinin fotoğraflarını paylaştı.

Çin 45 yıl sonra paylaştı! İşte Ay'dan getirilen örnekler

Çin'in Ay'a gönderdiği Chang'e 5 uzay aracının Ay'da kaya örneklerine ilişkin topladığı yeni görüntüleri yayınlandı.

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Çin 45 yıl sonra paylaştı! İşte Ay'dan getirilen örnekler

Yaklaşık 45 yıl aradan sonra Dünya’ya getirilen ilk Ay örneklerinin yer aldığı fotoğrafların Çin Ulusal Müzesi’nde sergilenecek.

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Çin 45 yıl sonra paylaştı! İşte Ay'dan getirilen örnekler

Kristal bir kap içindeki numunelerle birlikte, toz parçacıkları kadar küçük ve daha büyük parçalara kadar örnekler ziyaretçilere sergilenecek.

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Çin 45 yıl sonra paylaştı! İşte Ay'dan getirilen örnekler

ABD VE RUSYA AYDAN ÖRNEK GETİRMİŞTİ

ABD,1969’dan 1972’ye kadar altı uçuşta 12 astronotu Aya indirerek 382 kg kaya ve toprak getirmişti.

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