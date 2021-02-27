Çin 45 yıl sonra paylaştı! İşte Ay'dan getirilen örnekler
Çin yaklaşık 45 yıl aradan sonra Dünya’ya getirilen ilk Ay örneklerinin fotoğraflarını paylaştı.
Çin'in Ay'a gönderdiği Chang'e 5 uzay aracının Ay'da kaya örneklerine ilişkin topladığı yeni görüntüleri yayınlandı.
Yaklaşık 45 yıl aradan sonra Dünya’ya getirilen ilk Ay örneklerinin yer aldığı fotoğrafların Çin Ulusal Müzesi’nde sergilenecek.
Kristal bir kap içindeki numunelerle birlikte, toz parçacıkları kadar küçük ve daha büyük parçalara kadar örnekler ziyaretçilere sergilenecek.