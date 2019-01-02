Çin'in 13 yıl projesi tamamlandı ! New York'un 5 katı büyüklüğünde...
Dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olan Çin, New York’un beş katı büyüklüğünde askeri haberleşme anteni inşa etti.
Çin, donanmasında yer alan denizaltılarla iletişim kurmak amacıyla New York şehrinin neredeyse 5 katı büyüklüğünde bir arsa üzerine dev bir deneysel radyo anteni kurdu.
Söz konusu sistemin kurulması (Kablosuz Elektromanyetik Yöntem - WEM) 13 yıl sürdü.
Sistem ile toprağa radyo sinyalleri göndererek Dünya'nın sinyalleri yansıtması sağlanıyor.