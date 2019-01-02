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  3. 02 Ocak 2019 12:15

Çin'in 13 yıl projesi tamamlandı ! New York'un 5 katı büyüklüğünde...

Dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olan Çin, New York’un beş katı büyüklüğünde askeri haberleşme anteni inşa etti.

Çin'in 13 yıl projesi tamamlandı ! New York'un 5 katı büyüklüğünde...

Çin, donanmasında yer alan denizaltılarla iletişim kurmak amacıyla New York şehrinin neredeyse 5 katı büyüklüğünde bir arsa üzerine dev bir deneysel radyo anteni kurdu.

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Çin'in 13 yıl projesi tamamlandı ! New York'un 5 katı büyüklüğünde...

Söz konusu sistemin kurulması (Kablosuz Elektromanyetik Yöntem - WEM) 13 yıl sürdü.

Sistem ile toprağa radyo sinyalleri göndererek Dünya'nın sinyalleri yansıtması sağlanıyor.

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Çin'in 13 yıl projesi tamamlandı ! New York'un 5 katı büyüklüğünde...

Çin,söz konusu sistem sayesinde denizaltıları ile yüzeye çıkarmadan 100 metre derinlikte iletişim kurabilecek.

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