Çin'in telefon üreticisi elektrikli otomobilde Apple, Xiaomi ve Huawei'ye rakip oluyor!

OPPO’NUN ÖNÜNDE İKİ YOL VAR

Oppo’nun elektrikli otomobil üretimiyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği hakkında detayın yer almadığı haberde, Oppo’nun önünde iki yol olduğu, ya Huawei gibi mevcut bir şirketi bünyesine katacağı ya da sıfırdan otomotiv departmanı kurarak üretim gerçekleştireceği bilgilerine yer verildi. Haberde Oppo’nun daha önce önemli birkaç otonom sürüş sistemi patenti aldığının da altı çizildi.