Çin'in uzay projesi dünya ekonomisini yerle bir edecek !
Çinli bilim insanları, göktaşlarını robot sondalar vasıtasıyla Dünya'ya getirmeyi planlıyor.
Çin gözünü göktaşlarına dikti. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Çin birkaç yüz tonluk göktaşlarını robot sondalar vasıtası ile uzaydan toplayıp Dünya'ya getirmeyi planlıyor.
Dünya yüzeyine indirerek incelemek ve madencilik çalışmaları yürütmek gerektiğini düşünüyorlar.
Çin'in bu adımı dünya ekonomisinde geri dönüşü zor bir etki yaratabilir. Zira bu sayede sağlanacak ekonomik fayda pek çok madenin deperinin düşmesine neden olabilir.