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  3. 01 Ağustos 2018 10:25

Çin'in uzay projesi dünya ekonomisini yerle bir edecek !

Çinli bilim insanları, göktaşlarını robot sondalar vasıtasıyla Dünya'ya getirmeyi planlıyor.

Çin'in uzay projesi dünya ekonomisini yerle bir edecek !

Çin gözünü göktaşlarına dikti. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Çin birkaç yüz tonluk göktaşlarını robot sondalar vasıtası ile uzaydan toplayıp Dünya'ya getirmeyi planlıyor.

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Çin'in uzay projesi dünya ekonomisini yerle bir edecek !

Dünya yüzeyine indirerek incelemek ve madencilik çalışmaları yürütmek gerektiğini düşünüyorlar.

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Çin'in uzay projesi dünya ekonomisini yerle bir edecek !

Çin'in bu adımı dünya ekonomisinde geri dönüşü zor bir etki yaratabilir. Zira bu sayede sağlanacak ekonomik fayda pek çok madenin deperinin düşmesine neden olabilir.

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Çin'in uzay projesi dünya ekonomisini yerle bir edecek !

Bu alanda çalışmalar yapan kurumlardan birisi de Amerikan Havacılık ve uzay Dairesi (NASA).

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