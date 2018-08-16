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  3. 16 Ağustos 2018 12:25

Bu da Çinlilerin zeka testi ! Herkes çözemiyor...

İnternette ''Çinlilerin I.Q. testi'' olarak yayılan zeka sorusunu çok az kişi çözebiliyor. Bakalım siz çözebilecek misiniz ?

Bu da Çinlilerin zeka testi ! Herkes çözemiyor...

Çiftçi, bir kurt, bir keçi ve bir göbek lahanayı nehrin karşısına geçirmek istemektedir. Nehirde köprü yoktur ve kendisiyle birlikte nehrin karşısına geçirmek istediklerinden sadece bir tanesini taşıyabilen küçük bir botu vardır.

Çiftçi eğer kurdu önce götürmek isterse keçi lahanayı yiyecektir, eğer lahanayı önce götürmek isterse de kurt keçiyi yiyecektir. Yani nehrin herhangi iki yakasında aynı anda kurt ve keçiyi ya da keçi ve lahanayı başbaşa bırakmaması gerekmektedir. Çiftçi bu transferi keçisine ve lahanasına zarar gelmeden nasıl gerçekleştirmelidir.

(CEVAPLARI FOTO GALERİNİN EN SONUNDA)

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Bu da Çinlilerin zeka testi ! Herkes çözemiyor...

AKLINIZIN LİMİTLERİNİ ZORLAYAN ZEKA TESTİ

Bilimsel çalışmalar bulmacaların ve zeka testlerinin beyin fonksiyonlarının çalışmasını desteklediğini gösteriyor. Aşağıdaki bulmacalar ilk bakışta kolay görünebilir ama küçümsemeye gelmez. İşte içerdiği küçük sürprizlerle sosyal medya kullanıcılarını şaşırtan bulmacalar.

Balonlardan hangisi tavana en yakın olarak duruyor?

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Bu da Çinlilerin zeka testi ! Herkes çözemiyor...

Charlie'nin Melekleri filminin karakterleriyle oluşturulan matematik işlemlerinde son sırada soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?

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Bu da Çinlilerin zeka testi ! Herkes çözemiyor...

Resimdeki bilardo toplarından hangi üçüyle en üstteki eşitlik sağlanır?

(Her top yalnızca bir kere kullanılabilir)

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