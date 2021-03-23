Dev göktaşı Dünya'yı teğet geçti!
NASA, dev bir asteroitin Dünya'nın yakınandan geçtiğini duyurdu. 2001 FO32 adı verilen asteroitin 2021 yılında gözlenebilecek en büyük göktaşı olduğu belirtildi.
2021'in en büyük göktaşı Dünya'ya birkaç saat önce hiç olmadığı kadar yaklaştı.
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NASA, 2001 FO32 adı verilen asteroitin 21 Mart'ta Dünya'nın yakınından geçeceğini duyurmuştu.
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NASA'dan yapılan açıklamaya göre göktaşı Dünya'nın yaklaşık 2 milyon kilometre yakınından geçti.
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NASA göktaşının Dünya'ya çarpma riskinin bulunmadığını söylemişti.
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