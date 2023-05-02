Dikkat! Sizin de GMailinizi böyle çalabilirler
Teknoloji devi Google, kullanıcılarını Gmail dolandırıcılığına karşı uyarmak için bir yazı yayımladı. Kullanıcıların hesaplarının nasıl çalındığını açıkladı.
Yazılım devi Google, sahte bağlantıya tıklayarak kişisel verilerin hackerlar ile paylaşılabileceğinin altını çizdi.
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Hackerların kullanıcılara gönderdiği "sahte ödül mesajı" yoluyla tüm bilgilerine erişilmesinin saniyeler içinde gerçekleştirileceğini belirtti.
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“Ödül avı dolandırıcılığı” olarak bilinen kampanyaya göre Google, Gmail sahiplerinin kurban olmaması için bir dizi öneride bulunduğunu ifade etti. Mail olarak gönderilen şüpheli mesajların doğruluğunun kontrol edilmesi gerektiğini açıkladı.
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Arama motorunun en çok tercih edileni Google, kullanıcıların bu tür saldırılardan kaçınmak için uyması gerektiği bazı kurallara da değindi.
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