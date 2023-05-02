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Dikkat! Sizin de GMailinizi böyle çalabilirler

Teknoloji devi Google, kullanıcılarını Gmail dolandırıcılığına karşı uyarmak için bir yazı yayımladı. Kullanıcıların hesaplarının nasıl çalındığını açıkladı.

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Yazılım devi Google, sahte bağlantıya tıklayarak kişisel verilerin hackerlar ile paylaşılabileceğinin altını çizdi.

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Dikkat! Sizin de GMailinizi böyle çalabilirler - Resim: 2

Hackerların kullanıcılara gönderdiği "sahte ödül mesajı" yoluyla tüm bilgilerine erişilmesinin saniyeler içinde gerçekleştirileceğini belirtti.

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Dikkat! Sizin de GMailinizi böyle çalabilirler - Resim: 3

“Ödül avı dolandırıcılığı” olarak bilinen kampanyaya göre Google, Gmail sahiplerinin kurban olmaması için bir dizi öneride bulunduğunu ifade etti. Mail olarak gönderilen şüpheli mesajların doğruluğunun kontrol edilmesi gerektiğini açıkladı.

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Dikkat! Sizin de GMailinizi böyle çalabilirler - Resim: 4

Arama motorunun en çok tercih edileni Google, kullanıcıların bu tür saldırılardan kaçınmak için uyması gerektiği bazı kurallara da değindi. 

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