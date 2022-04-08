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Dikkat telefonunuz ele geçirilebilir! Uygulamalardan hemen kurtulun: İşte o uygulamalar...

Android akıllı cihazların resmi uygulama mağazası Google Play Store'da yer alan kötü amaçlı antivirüs uygulamaları tespit edildi.

Dikkat telefonunuz ele geçirilebilir! Uygulamalardan hemen kurtulun: İşte o uygulamalar... - Resim: 1

Siber saldırganların hedeflerinden biri de akıllı cihazlar oldu. Bunun bir örneği olan Sharkbot isimli kötü amaçlı yazılım, giriş bilgilerinizi çalabilir ve sizi büyük zararlara uğratabilir.

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Dikkat telefonunuz ele geçirilebilir! Uygulamalardan hemen kurtulun: İşte o uygulamalar... - Resim: 2

Android kullanıcılarının Sharkbot konusunda özellikle uzmanlar tarafından yapılan uyarıları dikkate alması şart. Şimdi ise bu uyarılara bir yenisi daha eklenmiş durumda.

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Dikkat telefonunuz ele geçirilebilir! Uygulamalardan hemen kurtulun: İşte o uygulamalar... - Resim: 3

BU UYGULAMALARI HEMEN SİLİN
Siber güvenlik firması Check Point'ten araştırmacılar, Google Play Store'da kötü amaçlı yazılım içeren 6 antivirüs uygulaması tespit etti. 

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Dikkat telefonunuz ele geçirilebilir! Uygulamalardan hemen kurtulun: İşte o uygulamalar... - Resim: 4

TechSpot'un haberine göre; Bu uygulamalar, Google tarafından mağazadan kaldırılmadan önce 15 binden fazla kez indirildi. Ancak kullanıcılar gerçeğin farkında değillerdi. 

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