Dikkat telefonunuz ele geçirilebilir! Uygulamalardan hemen kurtulun: İşte o uygulamalar...
Android akıllı cihazların resmi uygulama mağazası Google Play Store'da yer alan kötü amaçlı antivirüs uygulamaları tespit edildi.
Siber saldırganların hedeflerinden biri de akıllı cihazlar oldu. Bunun bir örneği olan Sharkbot isimli kötü amaçlı yazılım, giriş bilgilerinizi çalabilir ve sizi büyük zararlara uğratabilir.
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Android kullanıcılarının Sharkbot konusunda özellikle uzmanlar tarafından yapılan uyarıları dikkate alması şart. Şimdi ise bu uyarılara bir yenisi daha eklenmiş durumda.
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BU UYGULAMALARI HEMEN SİLİN
Siber güvenlik firması Check Point'ten araştırmacılar, Google Play Store'da kötü amaçlı yazılım içeren 6 antivirüs uygulaması tespit etti.
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TechSpot'un haberine göre; Bu uygulamalar, Google tarafından mağazadan kaldırılmadan önce 15 binden fazla kez indirildi. Ancak kullanıcılar gerçeğin farkında değillerdi.
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