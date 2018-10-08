Doktor ve tekstilci ''cayrokopter'' üretti
Kayseri'de doktor ve tekstilci iki arkadaş hobi olarak yaptıkları hava araçlarından esinlenerek 2 cayrokopter üretti.
Kayseri'de yaşayan doktor ve tekstilci iki arkadaş, hobi olarak ilgilenmeye başladıkları hava araçlarından esinlenerek 2 cayrokopter (döner kanatlı ve pervaneli hava taşıtı) üretmeyi başardı.
Hobi olarak model uçak ile helikopter yapıp uçuran Çocuk Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Levent Ceyhan ve tekstilci Hacı Ceylan, kendi mesleklerinin dışında bu alanda kendilerini geliştirmeye ve farklı hava araçlarını üretmeye karar verdi.
Uzun zaman arayış içerisinde olan 2 arkadaş, internetten tesadüfen gördükleri cayrokopteri yapabileceklerini düşünerek, imalatta kendilerine lazım olabilecek makine ile malzemeleri satın alıp işe başladı.