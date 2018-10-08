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  3. 08 Ekim 2018 18:45

Doktor ve tekstilci ''cayrokopter'' üretti

Kayseri'de doktor ve tekstilci iki arkadaş hobi olarak yaptıkları hava araçlarından esinlenerek 2 cayrokopter üretti.

Doktor ve tekstilci ''cayrokopter'' üretti

Kayseri'de yaşayan doktor ve tekstilci iki arkadaş, hobi olarak ilgilenmeye başladıkları hava araçlarından esinlenerek 2 cayrokopter (döner kanatlı ve pervaneli hava taşıtı) üretmeyi başardı.

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Doktor ve tekstilci ''cayrokopter'' üretti

Hobi olarak model uçak ile helikopter yapıp uçuran Çocuk Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Levent Ceyhan ve tekstilci Hacı Ceylan, kendi mesleklerinin dışında bu alanda kendilerini geliştirmeye ve farklı hava araçlarını üretmeye karar verdi.

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Doktor ve tekstilci ''cayrokopter'' üretti

Uzun zaman arayış içerisinde olan 2 arkadaş, internetten tesadüfen gördükleri cayrokopteri yapabileceklerini düşünerek, imalatta kendilerine lazım olabilecek makine ile malzemeleri satın alıp işe başladı.

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Doktor ve tekstilci ''cayrokopter'' üretti

Yaklaşık 10 yıldır insansız hava araçlarıyla uğraşan Ceyhan ve Ceylan, 2 yıl süren çalışmaların ardından üretimde kendilerine gerekli olabilecek tüm malzemeleri toparladıktan sonra yurt dışından temin ettikleri motor ile cayrokopterleri üretti.

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