Dolandırıcıların yeni tuzağı ''yok artık'' dedirtti: ''Bu tuzağa düşmem'' demeyin düşersiniz

Genellikle istenmeyen e-posta (spam) klasörüne düşse de insanların dikkatini çekebilen mailler için herkesin çok dikkatli olması gerektiğini belirten Bursa Barosu avukatlarından Cüneyt Fidan, "Bunun gibi bir çok mağdur bulunmaktadır. Bir kez daha buradan gereken uyarıyı yapmalıyız. Teknolojinin gelişmesinin sağladığı faydalarının yanı sıra, de işin karanlık olan dezavantajları da var. Özellikle son yıllarda teknoloji kullanılarak atılan mailler gelmektedir. Binlerce kişiye ulaşan bu mesajlara insanların kanmaması gerekiyor. Hiç bir resmi kurum veya banka sms veya maille kimseden banka şifresini veya hassas kimlik bilgilerinizi istemez. herkesin buna çok dikkat etmesini istiyorum. Gönderilen maillerin başlığı büyük kurumsal veya resmi firmalardan gelmiş sanabilirsiniz. Ancak mail adresine baktığınızda aslında o kurumdan gelmediği anlaşılacaktır" dedi.