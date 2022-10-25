Dolandırıcılıkta akılalmaz yöntem! Saniyeler içinde şifreleri ele geçiriyorlar
Bilgisayar korsanlarının dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Termal kamera kullanan hackerlar, saniyeler içinde şifreleri ele geçirebiliyor.
Hackerler, her geçen gün yeni bir yöntemle gündeme geliyor. Son olarak hackerların kullandığı yapay zeka destekli ThermoSecure sistemi, termal kameralar sayesinde parmak ucunun klavyede bıraktığı ısıyı kayıt altına alabiliyor.
Termal sisteminin nasıl işlediğini anlatan Bilişim Uzmanı Alev Akkoyunlu, 20 saniye içerisinde alınan termal görüntüler ile şifrelerin yüzde 86’sının, 30 saniye içerisinde alınan görüntüler ile şifrelerin yüzde 76’sının ve 60 saniye içerisinde alınan görüntüler ile de şifrelerin yüzde 62’sinin elde edilebildiğini aktardı.
Hackerların yeni yöntemi olan bu termal saldırılar karşısında kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Akkoyunlu, “Termal kameralar veya başka risklerden korunmak için her zaman iki faktörlü kimlik doğrulamanın kullanılması ve şifrelerin daha uzun ve komplike olması gerekiyor” dedi.
Isı algılayan termal kamera fiyatlarının düşmesi ve yaşanan teknolojik gelişmeler hacker saldırılarına bir yenisini daha ekledi.