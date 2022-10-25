Dolandırıcılıkta akılalmaz yöntem! Saniyeler içinde şifreleri ele geçiriyorlar

Hackerların yeni yöntemi olan bu termal saldırılar karşısında kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Akkoyunlu, “Termal kameralar veya başka risklerden korunmak için her zaman iki faktörlü kimlik doğrulamanın kullanılması ve şifrelerin daha uzun ve komplike olması gerekiyor” dedi.