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  3. 21 Kasım 2019 07:53

Dünya devi Apple'ın gizli üssü ortaya çıktı

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple'ın gizli bir üssü bulunuyor. 9 bin metrekarelik depoda Daisy adında bir robot da görev yapıyor.

Dünya devi Apple'ın gizli üssü ortaya çıktı

Apple'ın sır üssü Teksas eyaletinde Austin şehrinde bulunuyor. Bu büyük yapının içine girdiğinizde mavi bir atmosfer sizi karşılıyor.

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Dünya devi Apple'ın gizli üssü ortaya çıktı

Dışarıdan binaya giriş yapmak istediğinizde herhangi bir tabela veya yazı bulunmuyor. Gerçekten de üssün nerede olduğunu önceden bilmeden ya da yardım almadan bulabilme şansınız yok.

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Dünya devi Apple'ın gizli üssü ortaya çıktı

9 bin metrekarelik bir depo içinde dünyanın en ilginç robotu görev yapıyor. İsmi ise Daisy.

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Dünya devi Apple'ın gizli üssü ortaya çıktı

Boyu 10 metreyi bulan Daisy, beş farklı kola sahip. Peki bu gizli üste ne yapıyor dersiniz?

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