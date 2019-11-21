Dünya devi Apple'ın gizli üssü ortaya çıktı
Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple'ın gizli bir üssü bulunuyor. 9 bin metrekarelik depoda Daisy adında bir robot da görev yapıyor.
Apple'ın sır üssü Teksas eyaletinde Austin şehrinde bulunuyor. Bu büyük yapının içine girdiğinizde mavi bir atmosfer sizi karşılıyor.
Dışarıdan binaya giriş yapmak istediğinizde herhangi bir tabela veya yazı bulunmuyor. Gerçekten de üssün nerede olduğunu önceden bilmeden ya da yardım almadan bulabilme şansınız yok.