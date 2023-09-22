Dünya için kıyamet senaryosu! Bilim insanları tarih verdi
ABD Uzay ve Havacılık İdaresi'nin (NASA) Dünya için en tehlikeli astroidler arasında gösterdiği Bennu'ya ilişkin yeni bir açıklama geldi. Gökbilimciler, Bennu'nun 24 atom bombası gücüyle Dünya'ya çarpabileceğini hesapladı.
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 510 metre uzunluğundaki bir asteroid olan ve adını antik Mısır'ın kuş tanrısından alan Bennu'nun felaketle Dünya'ya çarpmasını önlemek için 7 yıl uğraştı.
Bennu'nun Dünya’ya çarpma ihtimali sadece 2 bin 700'de bir, yani bir insanın yıldırım çarpması ihtimalinin beş katından fazla olsa da, NASA ekibi yine de onu bilinen en tehlikeli asteroidler arasında kategorize etti.
24 ATOM BOMBASINA EŞDEĞER BİR ENERJİ İLE ÇARPACAK
Ancak, araştırmacılar en kötü senaryoda, Bennu’nun bin 200 megatonluk bir enerjiyle Dünya'ya çarpacağını açıkladı. Bu enerji ise şimdiye kadar yeryüzünde patlatılmış en büyük atom bombasının (Sovyetler Birliği'nin Çar bombası) 24 katı bir güce eşdeğer olacak.
ARAŞTIRMACILAR TARİH VERDİ
Bilim insanları, ayrıca eğer Bennu Dünya’ya çarparsa yeryüzündeki 1,2 gigatonluk etkisini bu Pazar gününden 159 yıl sonra, 24 Eylül 2182'de göstereceğini hesapladı.