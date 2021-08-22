Dünya şokta: Kripto paralar rekor üstüne rekor kırıyor
Dünyanın en büyük kripto para borsalarının getirdiği düzenlemeler, güvenlik önlemleri ve kripto para ağlarına getirilen güncellemeler ve fan tokenler kripto para piyasasını hareketlendirdi.
Dünyanın en büyük kripto para borsalarının getirdiği düzenlemeler, güvenlik önlemleri ve kripto para ağlarına getirilen güncellemeler, çıkarılan NFT koleksiyonlarına gelen yoğun talep ve dünyanın önde gelen spor kulüplerinin kendi dijital paralarını piyasaya sürmesi gibi önemli gelişmeler dijital varlıklara olan talebi artırıyor.
Dijital varlıklara artan talep ve piyasada gelişen olumlu haber akışının etkisiyle birlikte kripto paralar yükseliş trendine kaldığı yerden devam ediyor.
BITCOIN 50 BİN DOLAR SINIRINA YAKLAŞTI
En yüksek hacimli kripto para birimi olan Bitcoin, hafta başı itibarıyla 44 bin dolar seviyesinin altına sarkarak bir düzeltme hareketi göstermişti. Piyasada oluşan olumlu fiyatlamaların etkisi ile birlikte tekrardan yükselişe geçen Bitcoin, 49 bin 757 dolar seviyesine kadar çıkarak haftalık bazda yüzde 7.40 oranında değer kazandı.
3 bin dolar seviyesinin altına kadar gerileyen Ethereum, kayıplarını telafi ederek tekrardan 3 bin 200 dolar seviyesinin üzerine tırmandı. Haftalık bazda ise Ethereum yatırımcısına yüzde 3.35 oranında kazandırdı.