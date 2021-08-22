Dünya şokta: Kripto paralar rekor üstüne rekor kırıyor

BITCOIN 50 BİN DOLAR SINIRINA YAKLAŞTI

En yüksek hacimli kripto para birimi olan Bitcoin, hafta başı itibarıyla 44 bin dolar seviyesinin altına sarkarak bir düzeltme hareketi göstermişti. Piyasada oluşan olumlu fiyatlamaların etkisi ile birlikte tekrardan yükselişe geçen Bitcoin, 49 bin 757 dolar seviyesine kadar çıkarak haftalık bazda yüzde 7.40 oranında değer kazandı.