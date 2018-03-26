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  3. 26 Mart 2018 09:55

Dünyanın düz olduğunu kanıtlamak için roket yapıp kendisini uzaya fırlattı

ABD'li Mike Hughes, kendi ürettiği roketle dünyanın düz olduğunu kanıtlamak için kendisini gökyüzüne fırlattı. 61 yaşındaki Hughes, roketiyle 575 metre yüksekliğe çıkmayı başardı, ancak daha sonra çöle düşerek yaralandı.

Dünyanın düz olduğunu kanıtlamak için roket yapıp kendisini uzaya fırlattı

ABD'li Mike Hughes dünyanın düz olduğunu ispat etmek için kendisini uzaya fırlattı. 'Uzay bilimini' kendi kendine öğrendiğini iddia eden adam düşerek yaralandı.

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Dünyanın düz olduğunu kanıtlamak için roket yapıp kendisini uzaya fırlattı

California eyaletinde, Amboy bölgesi yakınlarda havaya fırlatılan Hughes, Mojave çölüne düştü. Yaralanan 61 yaşındaki Hughes, roketiyle 575 metre kadar yüksekliğe çıkmayı başardı.

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Dünyanın düz olduğunu kanıtlamak için roket yapıp kendisini uzaya fırlattı

61 yaşındaki Mike Hughes, "kurgudan ibaret" dediği bilime inanmadığını belirterek "Aerodinamik ve akışkan dinamiğiyle, nesnelerin havada nasıl hareket ettiklerini biliyorum. Ama bu bilim değil, sadece bir formül" dedi.

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Dünyanın düz olduğunu kanıtlamak için roket yapıp kendisini uzaya fırlattı

Yaralanan Hughes hastaneye kaldırıldı.

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