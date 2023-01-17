Dünyanın en büyük uçağı havalandı!
Dünyanın en büyük uçağı olan Stratolaunch Roc, havada 6 saat kalarak test uçuşunu başarıyla tamamladı.
Stratolaunch Roc taşıyıcı uçağı, 220 tonluk bir yükü kaldırabiliyor.
1 / 17
Hipersonik araçları taşımak ve fırlatmak için tasarlandı.
2 / 17
Bir Amerikan futbol sahasından daha uzun olan 117 metrelik kanat açıklığına sahip Stratolaunch Roc, altı adet Boeing 747 motorundan güç alıyor.
3 / 17
Stratolaunch CEO`su Zachary Krevor, "Muhteşem ekibimiz, test zaman çizelgemizde ilerleme kaydetmeye devam ediyor ve hipersonik uçuş testlerimize her zamankinden daha fazla yaklaşıyoruz" dedi.
4 / 17