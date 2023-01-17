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Dünyanın en büyük uçağı havalandı!

Dünyanın en büyük uçağı olan Stratolaunch Roc, havada 6 saat kalarak test uçuşunu başarıyla tamamladı.

Dünyanın en büyük uçağı havalandı! - Resim: 1

Stratolaunch Roc taşıyıcı uçağı, 220 tonluk bir yükü kaldırabiliyor.

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Dünyanın en büyük uçağı havalandı! - Resim: 2

Hipersonik araçları taşımak ve fırlatmak için tasarlandı.

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Dünyanın en büyük uçağı havalandı! - Resim: 3

Bir Amerikan futbol sahasından daha uzun olan 117 metrelik kanat açıklığına sahip Stratolaunch Roc, altı adet Boeing 747 motorundan güç alıyor.

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Dünyanın en büyük uçağı havalandı! - Resim: 4

Stratolaunch CEO`su Zachary Krevor, "Muhteşem ekibimiz, test zaman çizelgemizde ilerleme kaydetmeye devam ediyor ve hipersonik uçuş testlerimize her zamankinden daha fazla yaklaşıyoruz" dedi.

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