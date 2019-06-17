Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı
Kanat açıklığı bir futbol sahasından daha geniş olan ve dünyanın en büyük uçağı unvanına sahip olan Stratolaunch satışa çıkarıldı. İşte dev uçağın özellikleri ve fiyatı...
Kanat açıklığı bir futbol sahasından daha geniş olan dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch satışa çıkarıldı.
Kanat genişliği tam 117 metre olan Stratolaunch isimli bu dev uçak, geçtiğimiz aylarda test uçuşunu gerçekleştirmişti.
150 dakika süren test uçuşunu başarı ile tamamlayan dünyanın en büyük uçağı için istenen ücret ise 400 milyon dolar yani bugünki kur ile yaklaşık 2.35 milyar TL.