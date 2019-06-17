  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 17 Haziran 2019 12:13

Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı

Kanat açıklığı bir futbol sahasından daha geniş olan ve dünyanın en büyük uçağı unvanına sahip olan Stratolaunch satışa çıkarıldı. İşte dev uçağın özellikleri ve fiyatı...

Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı

Kanat açıklığı bir futbol sahasından daha geniş olan dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch satışa çıkarıldı.

1/ 20
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı

Kanat genişliği tam 117 metre olan Stratolaunch isimli bu dev uçak, geçtiğimiz aylarda test uçuşunu gerçekleştirmişti.

2/ 20
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı

150 dakika süren test uçuşunu başarı ile tamamlayan dünyanın en büyük uçağı için istenen ücret ise 400 milyon dolar yani bugünki kur ile yaklaşık 2.35 milyar TL.

3/ 20
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı

STRATOLAUNCH'IN ÖZELLİKLERİ NELER?
Stratolaunch, bünyesinde tam 6 Boeing 747 motoru barındırıyor. Uzay araştırmalarında kullanılmak üzere tasarlanan devasa uçak, Haziran'da roketleri yaklaşık 10 bin metre yüksekliğe taşıyıp oradan uzaya fırlatacak.

4/ 20
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM