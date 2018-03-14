Dünyanın en iyi mühendislik harikaları
İşte kolaylık sağlayan en iyi mühendislik harikaları...
Panama Kanalı (PANAMA)
Uzunluk: 77,1 km
Atlantik ve Pasifik Okyanuslarını birbirine bağlayan kanal 42,000 işçinin çalışmasıyla 1914 yılında açılmıştır. Yılda kanalı geçen gemi sayısı 14,500 civarındadır. Yapımı sırasında, sıtma ve sarı humma gibi hastalıklardan büyük toprak kaymalarına kadar her türlü güçlükle karşılaşılmış ve yaklaşık 27.500 kanal çalışanı bu süreçte can vermiştir.
Panama Kanalı bir mühendislik harikası ve dünyanın en pahalı kanaldır. Aşılması zor olan noktalarda sıvıların dengesi kanunundan faydalanılarak gemiler kanal içinde yavaş yavaş yükseltilir ve aynı metotla diğer tarafa doğru indirilir. Kanal, bölgenin sosyoekonomik koşullarını geliştirmiştir. Panama Kanalı ile Panama halkının refah seviyesi yükselmiş, kanal ülkenin gelişimine önemli katkılar sağlamıştır.
Trans-Sibirya Tren Yolu (RUSYA)
Uzunluk: 9,289 km
Dünyanın en uzun demiryolu hattı olan yolun yapımı 1891 yılında başlayıp 1916 yılında tamamlanmıştır. Bu demiryolu sayesinde Sibirya ile Rusya'nın geri kalan geniş bölgesi arasında önemli bir ticaret ve ulaştırma hattı oluşturmuştur. Sibirya'nın yeraltı ve yerüstü kaynaklarının, özellikle tahılın diğer bölgelere aktarılması, Rusya ekonomisi açısından önemli kaynak sağlamıştır,