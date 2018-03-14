Dünyanın en iyi mühendislik harikaları

Trans-Sibirya Tren Yolu (RUSYA)



Uzunluk: 9,289 km



Dünyanın en uzun demiryolu hattı olan yolun yapımı 1891 yılında başlayıp 1916 yılında tamamlanmıştır. Bu demiryolu sayesinde Sibirya ile Rusya'nın geri kalan geniş bölgesi arasında önemli bir ticaret ve ulaştırma hattı oluşturmuştur. Sibirya'nın yeraltı ve yerüstü kaynaklarının, özellikle tahılın diğer bölgelere aktarılması, Rusya ekonomisi açısından önemli kaynak sağlamıştır,

