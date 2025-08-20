Dünya'ya düşen ateş topu geceyi gündüze çevirip, korku saçtı
Japonya’nın farklı bölgelerinden gözlenen ve "ateş topu" olarak bilinen parlak meteor, yaydığı ışıkla geceyi gündüze çevirdi. O anlar amatör kameralara yansıdı.
Kaynak: İHA
Japonya, izleyenlere görsel şölen yaşatan bir hava olayına sahne oldu.
"Ateş topu" olarak bilinen parlak bir meteor, dün yerel saatle 23.08’de Kagoshima ve Miyazaki eyaletleri başta olmak üzere farklı bölgelerden gözlendi.
Amatör kameralara yansıyan ve sosyal medyada yoğun ilgi gören görüntülerde ateş topunun hızlı bir şekilde dünyaya doğru düştüğü görüldü.
