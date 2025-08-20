  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Teknoloji
  4. Dünya'ya düşen ateş topu geceyi gündüze çevirip, korku saçtı!

Dünya'ya düşen ateş topu geceyi gündüze çevirip, korku saçtı

Japonya’nın farklı bölgelerinden gözlenen ve "ateş topu" olarak bilinen parlak meteor, yaydığı ışıkla geceyi gündüze çevirdi. O anlar amatör kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA
Dünya'ya düşen ateş topu geceyi gündüze çevirip, korku saçtı - Resim: 1
1 / 9
Dünya'ya düşen ateş topu geceyi gündüze çevirip, korku saçtı - Resim: 2

Japonya, izleyenlere görsel şölen yaşatan bir hava olayına sahne oldu. 

2 / 9
Dünya'ya düşen ateş topu geceyi gündüze çevirip, korku saçtı - Resim: 3

"Ateş topu" olarak bilinen parlak bir meteor, dün yerel saatle 23.08’de Kagoshima ve Miyazaki eyaletleri başta olmak üzere farklı bölgelerden gözlendi. 

3 / 9
Dünya'ya düşen ateş topu geceyi gündüze çevirip, korku saçtı - Resim: 4

Amatör kameralara yansıyan ve sosyal medyada yoğun ilgi gören görüntülerde ateş topunun hızlı bir şekilde dünyaya doğru düştüğü görüldü. 

4 / 9