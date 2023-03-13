Dünya'ya göktaşı mı çarpacak? NASA'da görevli bilim insanı açıkladı
NASA'da görev yapan ve bir süre önce Türkiye'ye yerleşen bilim insanı Dr. Fabrizio Pinto, 23 yıl içinde Dünya'ya çarpma ihtimali olan astreoide ilişkin açıklamalarda bulundu.
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde NASA’da aktif olarak Ay üzerine çalışmalar yapan Jay Trimble, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ve NASA'da yörüngesel mekanik alanında çalışmaları bulunan ve Türkiye’ye yerleşen Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olan Fabrizio Pinto’nun katılımıyla ‘NASA’nın Uzay Yolculuğu Konferansı’ gerçekleştirildi.
Dr. Öğretim Üyesi Pinto, NASA'nın Gezegensel Savunma Koordinasyon Ofisi'nden yapılan, şubat ayı başından bu yana hareketleri takip edilen yaklaşık olimpik yüzme havuzu büyüklüğündeki asteroidin, 23 yıl içinde Dünya'ya en yakın mesafeden geçeceği ve potansiyel bir çarpma olasılığına sahip olacağıyla uyarısını değerlendirdi.
Dr. Pinto, “Gelecekte büyük bir astreoidin, bir uzay cisminin dünyaya çarpma riskine yönelik olarak NASA’da devam eden çalışmalar var. Bu çalışmalar kapsamında yakın zamanda yeni bir teknoloji geliştirildi. Özel bir uzay aracını gök cisminin üzerine salarak bir çarpışma sağlamak ve bu çarpışma sayesinde gök cisminin yörüngesini değiştirerek dünyayı kurtarmak. Bu şu anda hayata geçebilecek seviyede bir uygulama. İnsanlığın bu tür bir çarpışmayı ön görebilecek matematiksel hesaplamaları olduğu konusunda sizleri temin ederim. Endişe etmeyi gerektiren bir durum yok. Bütün bu hesaplamalar olasılıklar üzerine dayanıyor. Böyle bir risk şu an için mevcut değil" ifadelerini kullandı.
'3 MİLYON KİLOMETRE MESAFEDEN GEÇECEĞİ SÖYLENİYOR'
Uzay cisimlerinin dünyamıza yaklaşmasıyla ilgili olarak yapılan çalışmaların anbean, dünyanın çok farklı noktalarında devam ettiğini ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Pinto, "Uzay sürekli taranıyor ve dünyaya çarpma riski olan objeler tespit edilmeye çalışılıyor. Bu çalışmalar artık olağanlaşmış durumda. Her tür uzay objesinin yörüngesi ve dünyaya çarpma olasılığı hesaplanıyor. Buna uygun olarak gerektiği durumlarda önlemler alınıyor. Bu noktada maalesef özellikle uluslararası medyada sansasyon yaratmak amacıyla haberler yer aldığını görüyoruz. Bir stadyum büyüklüğündeki meteorun dünyaya çarpma riskinden söz ediliyor ancak detaya indiğinizde bu meteorun dünyaya 3 milyon kilometre mesafeden geçeceği söyleniyor" diye konuştu.