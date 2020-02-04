Efsane telefon markası tarih oluyor
Bir döneme damgasını vuran cep telefonu markası BlackBerry, sürpriz bir gelişme yaşanmazsa tarihe karışacak.
Yılların efsane telefon markası yolun sonuna geldi; bu kez gerçekten 'ölüm' fermanı imzalandı!
BlackBerry ve TCL arasındaki iş birliği sona ermek üzere. 31 Ağustos 2020 tarihi itibari ile BlackBerry markasının kullanım hakkı sona eriyor. Bir efsane resmen tamamen yok oluyor... Yani artık bu marka telefon üretilmeyecek.
2019 yılının en çok satan telefonu hangisi? Bugüne dek dünyanın en çok satan telefonun hangi markanın hangi model telefonu olduğunu biliyor musunuz? İşte görünce şaşıracağınız o telefonlar...