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  3. 04 Şubat 2020 15:19

Efsane telefon markası tarih oluyor

Bir döneme damgasını vuran cep telefonu markası BlackBerry, sürpriz bir gelişme yaşanmazsa tarihe karışacak.

Efsane telefon markası tarih oluyor

Yılların efsane telefon markası yolun sonuna geldi; bu kez gerçekten 'ölüm' fermanı imzalandı!

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Efsane telefon markası tarih oluyor

BlackBerry ve TCL arasındaki iş birliği sona ermek üzere. 31 Ağustos 2020 tarihi itibari ile BlackBerry markasının kullanım hakkı sona eriyor. Bir efsane resmen tamamen yok oluyor... Yani artık bu marka telefon üretilmeyecek.

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Efsane telefon markası tarih oluyor

2019 yılının en çok satan telefonu hangisi? Bugüne dek dünyanın en çok satan telefonun hangi markanın hangi model telefonu olduğunu biliyor musunuz? İşte görünce şaşıracağınız o telefonlar...

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Efsane telefon markası tarih oluyor

Peki dünyanın gelmiş geçmiş en çok satan telefonunun hangi model olduğunu biliyor musunuz?

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