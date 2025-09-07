Elektrik mühendis genç kadınlardan tarım sektörü için yapay zekalı çığır açan icat

Mühendis iki arkadaş, geliştirdikleri akıllı korkuluk ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, çok sayıda yerli ve yabancı firmanın katıldığı Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na katıldı. Çiftçilerin ilgi gösterdiği korkulukla ilgili bilgi veren Zengin ve Çelik, fuarı gezen çiftçilerden gelen geri dönüşleri değerlendirerek yapay zeka destekli korkuluğu geliştireceklerini bildirdi.