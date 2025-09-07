Elektrik mühendis genç kadınlardan tarım sektörü için yapay zekalı çığır açan icat
Erzurum'da elektrik elektronik mühendisleri Nurhanım Zengin ile Asude Çelik, tarım arazilerine zarar veren yaban hayvanlarına karşı yapay zeka destekli 'akıllı korkuluk' geliştirdi. 360 derece dönen kamerası, koku, ses ve ışık yayan akıllı korkuluk, tarım fuarında sergilendi.
Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden mezun olan Nurhanım Zengin ve Asude Çelik, finale kaldıkları TEKNOFEST tarım teknolojileri alanında çalışmaya devam etme kararı aldı.
Alanda yapabileceklerini araştıran Zengin ve Çelik, ekili arazilere zarar veren ayı, domuz gibi yabani hayvanlar ile kümes ve büyükbaş hayvanların korunmasına yönelik projeler üzerinde yoğunlaştı.
Çiftçilerin yoğun şikayetleri üzerine yapay zeka destekli akıllı korkuluk projesini geliştiren Nurhanım Zengin ve Asude Çelik, TÜBİTAK'tan aldıkları destekle şirketlerini kurdu. Zengin ve Çelik, geliştirdikleri iki korkuluğu test etmek için ayrı bölgelerde tarım arazilerine kurdu. Cihazları yakından takip eden iki mühendis, sonuçları da analiz edip Ar-Ge yaparak gelişimini devam ettirmeyi planlıyor.
Mühendis iki arkadaş, geliştirdikleri akıllı korkuluk ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, çok sayıda yerli ve yabancı firmanın katıldığı Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na katıldı. Çiftçilerin ilgi gösterdiği korkulukla ilgili bilgi veren Zengin ve Çelik, fuarı gezen çiftçilerden gelen geri dönüşleri değerlendirerek yapay zeka destekli korkuluğu geliştireceklerini bildirdi.