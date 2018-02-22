Elektronik haberleşme maliyetleri düşüyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı Teknik Şartnamesi ile başta fiber olmak üzere elektronik haberleşme altyapısının gelişmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve hizmetlere erişimin kolaylaşması sağlanacak.