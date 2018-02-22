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  3. 22 Şubat 2018 22:30

Elektronik haberleşme maliyetleri düşüyor

Elektronik haberleşme maliyetleri düşüyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı Teknik Şartnamesi ile başta fiber olmak üzere elektronik haberleşme altyapısının gelişmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve hizmetlere erişimin kolaylaşması sağlanacak.

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Elektronik haberleşme maliyetleri düşüyor

Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı konusunda uygulanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği uyarınca Türk Telekomünikasyon AŞ tarafından hazırlanan Bina İçi Telefon Tesisatı Teknik Şartnamesi zaman içinde sağlanan rekabet ortamı dolayısıyla yetersiz hale geldi.

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Elektronik haberleşme maliyetleri düşüyor

Farklı işletmecilerin bina içi elektronik haberleşme altyapısını kullanmak istemeleri ve erişim yöntemlerinin Kablo TV, fiber optik altyapısı ve ethernet gibi çeşitlenmesi üzerine BTK tarafından Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı Teknik Şartnamesi hazırlandı.

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Elektronik haberleşme maliyetleri düşüyor

Söz konusu şartname, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe giren Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile uygulanması zorunlu hale getirildi.

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