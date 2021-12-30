Elon Musk başarının sırrını açıkladı! Gençlere 5 tavsiye
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, başarının sırrını açıkladı. Milyarder iş adamı gençlere beş farklı öneride bulundu.
Tesla ve SpaceX'in CEO'su ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk'tan gençlere tavsiyeler geldi. Bir podcaste katılan Musk, başarılı olmak isteyenlere beş tavsiyede bulundu.
"FAYDALI OLUN"
Musk'ın ilk tavsiyesi "faydalı olun" yönündeydi. Musk, "İnsanlara ve dünyaya faydalı işler yapın. Faydalı olmak çok ama çok zordur" dedi. Musk'a göre faydalı işler yapan bir kişi değerli bir yaşama sahip.
"TOPLUMA KATKIDA BULUNUN"
Elon Musk'ın ikinci tavsiyesi de ilkiyle oldukça ilişkili. Elon Musk'a göre başarılı olmak isteyen topluma aldıklarından daha çok vermeli. Musk, "Topluma pozitif bir net kat katkıda bulunun. Bu amaçlanması gereken bir şey" şeklinde konuştu. Musk ayrıca dürüst bir şekilde işini yapanlara oldukça saygı duyduğunu söyledi.
LİDER OLMAYA ÇALIŞMAYIN
Dünyanın en zengin insanı Musk gençlere lider olmaya çalışmayın tavsiyesiyle geldi. Musk'ın düşüncesine göre Çoğu zaman lider olmasını istediğimiz insanlar, lider olmak istemeyen insanlardan oluşuyor.