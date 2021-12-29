Elon Musk Bitcoin'in mucidini açıkladı
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, 13 yıl önce ortaya çıkan kripto para birimi Bitcoin'in mucidini açıkladı.
Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, katıldığı bir yayında 13 yıl önce ortaya çıkmasına karşılık hala kim olduğu bilinmeyen Bitcoin’in mucidini duyurdu.
Yapay zeka araştırmacısı Lex Fridman’ın Bitcoin’in yaratıcısı Nakamoto'nun gerçek kimliği hakkında ne düşündüğü sorusuna Musk, "Bitcoin'in piyasaya sürülmesinden önce fikirlerin evrimine bakabilir ve bu fikirler hakkında kimin yazdığını görebilirsiniz" dedi.
Dünyanın en zengin insanı, Bitcoin'i kimin yarattığını "açıkça" tam olarak bilmediğini, ancak Szabo'nun teorilerinin dünyanın önde gelen kripto para biriminin yaratılması için temel göründüğünü söyledi.
"Görünüşe göre Nick Szabo, bu fikirlerin evriminden muhtemelen herkesten daha fazla sorumlu" diyen Musk, "O Nakamoto olmadığını iddia ediyor, ama bunun ne burada ne de orada olduğundan emin değilim. Ancak Bitcoin'in arkasındaki fikirlerden herkesten daha fazla sorumlu olan kişi gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.