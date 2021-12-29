Elon Musk Bitcoin'in mucidini açıkladı

"Görünüşe göre Nick Szabo, bu fikirlerin evriminden muhtemelen herkesten daha fazla sorumlu" diyen Musk, "O Nakamoto olmadığını iddia ediyor, ama bunun ne burada ne de orada olduğundan emin değilim. Ancak Bitcoin'in arkasındaki fikirlerden herkesten daha fazla sorumlu olan kişi gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.