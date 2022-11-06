Elon Musk dediğini yaptı: Twitter'da ücretli dönem resmen başladı
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'da herkesin mavi tike sahip olabilmesine olanak sağlayan abonelik sistemi bazı ülkelerde kullanıma açıldı.
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, artık ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini aylık 8 dolar karşılığında verecek.
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Twitter, mavi tik sahibi olmak isteyenlerden 8 dolar ücret almaya başlamak için iOS uygulamasını güncelledi.
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Apple iOS cihazlarına yapılan bir güncellemede Twitter, ayda 7,99 dolara "şimdi kaydolanların" kullanıcı adlarının yanında "tıpkı takip ettiğiniz ünlüler, şirketler ve politikacılar gibi" mavi onay işareti alabileceğini söyledi.
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iOS bildirimine göre, güncellemedeki diğer avantajlar arasında "yüzde 50 daha az reklam görme", Twitter'da daha uzun videolar yayınlama ve kaliteli içerik için öncelik sıralaması" yer alıyor. Öte yandan Twitter Blue, henüz Türkiye'de kullanıma sunulmadı.
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