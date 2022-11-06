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  4. Elon Musk dediğini yaptı: Twitter'da ücretli dönem resmen başladı

Elon Musk dediğini yaptı: Twitter'da ücretli dönem resmen başladı

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'da herkesin mavi tike sahip olabilmesine olanak sağlayan abonelik sistemi bazı ülkelerde kullanıma açıldı.

Elon Musk dediğini yaptı: Twitter'da ücretli dönem resmen başladı - Resim: 1

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, artık ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini aylık 8 dolar karşılığında verecek.

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Elon Musk dediğini yaptı: Twitter'da ücretli dönem resmen başladı - Resim: 2

Twitter, mavi tik sahibi olmak isteyenlerden 8 dolar ücret almaya başlamak için iOS uygulamasını güncelledi.

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Elon Musk dediğini yaptı: Twitter'da ücretli dönem resmen başladı - Resim: 3

Apple iOS cihazlarına yapılan bir güncellemede Twitter, ayda 7,99 dolara "şimdi kaydolanların" kullanıcı adlarının yanında "tıpkı takip ettiğiniz ünlüler, şirketler ve politikacılar gibi" mavi onay işareti alabileceğini söyledi.

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Elon Musk dediğini yaptı: Twitter'da ücretli dönem resmen başladı - Resim: 4

iOS bildirimine göre, güncellemedeki diğer avantajlar arasında "yüzde 50 daha az reklam görme", Twitter'da daha uzun videolar yayınlama ve kaliteli içerik için öncelik sıralaması" yer alıyor. Öte yandan Twitter Blue, henüz Türkiye'de kullanıma sunulmadı.

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