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  3. 01 Haziran 2017 10:00

Elon Musk, Trump'a rest çekti

Trump'a danışmanlık yapan Elon Musk, Trump'ın iklim anlaşmasını imzalamaması durumunda görevi bırakacağını açıkladı.

Elon Musk, Trump'a rest çekti

Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzay seyahatlerin seyrini değiştirmeye çalışan ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı planlayan Elon Musk, ABD Başkanı Trump'a basına yaptığı açıklama ile tabiri caizse rest çekti.

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Elon Musk, Trump'a rest çekti

Trump'ın danışmanlarından birisi olan Musk, ABD Başkanı'nın Paris İklim Anlaşması'nı imzalamaması durumunda bu görevini bırakacağını açıkladı.

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Elon Musk, Trump'a rest çekti

Dün ABD basınında çıkan haberlerde Donald Trump'ın iklim değişikliği ile mücadele için imzalanan Paris Anlaşması'ndan ülkesini çekme kararı aldığı iddia edilmişti.

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Elon Musk, Trump'a rest çekti

Elon Musk kimdir ?

Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Elon Musk Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi.

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