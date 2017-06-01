Elon Musk, Trump'a rest çekti
Trump'a danışmanlık yapan Elon Musk, Trump'ın iklim anlaşmasını imzalamaması durumunda görevi bırakacağını açıkladı.
Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzay seyahatlerin seyrini değiştirmeye çalışan ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı planlayan Elon Musk, ABD Başkanı Trump'a basına yaptığı açıklama ile tabiri caizse rest çekti.
Trump'ın danışmanlarından birisi olan Musk, ABD Başkanı'nın Paris İklim Anlaşması'nı imzalamaması durumunda bu görevini bırakacağını açıkladı.
Dün ABD basınında çıkan haberlerde Donald Trump'ın iklim değişikliği ile mücadele için imzalanan Paris Anlaşması'ndan ülkesini çekme kararı aldığı iddia edilmişti.