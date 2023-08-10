Elon Musk, Twitter’ın hatıralarını açık artırmaya çıkarıyor

ABD merkezli çevrimiçi müzayede sitesi Heritage Global Partners web sitesinde açık arttırma gününe kadar tanıtıma sunulan 584 parçanın arasında Twitter’ın eski logosu kuş modelinde bir sehpa, neon ışıklarla yapılmış kuş logosu, ofis mobilyaları, müzik aletleri, ofis mutfak aletleri ve beyaz eşyaları, sanat eserleri ve ofis binasının üstündeki büyük mavi kuş logoları bulunuyor.