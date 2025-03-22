Elon Musk'ın adını X yaptığı Twitter'în mavi kuşu satıldı!
ABD'li milyarder Elon Musk'ın satın alıp adını "X" olarak değiştirdiği sosyal medya platformu Twitter'ın mavi kuş logosu, açık artırmada 34 bin 375 dolara satıldı.
Kaynak: İHA
ABD medyasının haberine göre şu anda "X" olarak bilinen sosyal medya platformu Twitter'ın San Francisco'daki eski merkez binasından kaldırılan mavi kuş logosu RR Auction müzayede evinde açık artırmaya çıkarıldı.
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254 kilogram ağırlığında ve 3.7x 2.7 metre ölçülerindeki ikonik logo, 34 bin 375 dolara alıcı buldu. Alıcının ismi ise açıklanmadı.
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ABD'li milyarder Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra ismini "X" olarak değiştirmiş ve şirketin bulunduğu binadaki farklı eşyaları açık artırmayla satmıştı.
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