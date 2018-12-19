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  3. 19 Aralık 2018 13:06

Elon Musk'ın dev yeraltı tüneli açıldı

Çılgın iş adamı uzun zamandır konuşulan dev projesini bugün resmen hayata geçirdi.

Elon Musk'ın dev yeraltı tüneli açıldı

Tesla, SpaceX gibi şirketlerin sahibi çılgın mucit Elon Musk, yine kendi şirketi olan The Boring Company’nin Los Angeles kentinde bir süredir inşa ettiği ve trafiğe çözüm getirecek olan otonom tünelinin ilk etap açılışını bugün gerçekleştirdi.

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Elon Musk'ın dev yeraltı tüneli açıldı

Otomobillerin, 1.83 km olduğu belirtilen tünelde, otonom olarak ve saatte 240 km hızla tünelde gidebileceğine işaret edildi.

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Elon Musk'ın dev yeraltı tüneli açıldı

Trafikteki otomobiller belirli istasyonlardan yer altındaki tünele geçiş yapabileceği için de projenin, trafiğe çözüm getirmesi bekleniyor.

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Elon Musk'ın dev yeraltı tüneli açıldı

Ayrıca tünelin, şehirde trafiğin yoğun olduğu bölgelerden, Los Angeles Country ile Boring Company ve SpaceX'in merkezlerinin bulunduğu Hawthorne arasında ulaşıma aracılık edeceği aktarıldı.

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