Elon Musk'ın internet hizmeti Starlink'in abone sayısı açıklandı
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in uydu bazlı küresel internet projesi Starlink'in kullanıcı sayısı belli oldu.
Elon Musk, uydu interneti hizmeti Starlink'in kullanıcı sayısını açıkladı.
Musk, Twitter'dan SpaceX bünyesindeki uydu internetinin 250 bin terminali aştığını bildirdi.
Uydu internetine sahip olmak için Starlink'ten terminal alınması gerekiyor. Terminallerin ücreti 500 dolar, Starlink'in aylık internet fiyatı ise 100 dolar.
Elon Musk, 5 Şubat 2021'de üye sayısının 10 bini aştığını açıklamıştı.
Son bir senede Starlink'in kullanıcı sayısı 25 katına çıktı. Bu da yıllık 300 milyon dolardan fazla bir gelirin şimdiden garanti altına alındığını gösteriyor.
Ancak bu rakamlar karlılık anlamına gelmiyor. Bu hizmeti sağlamanın başlangıç maliyeti 5-10 milyar dolar arasında değişiyor. Tahminlere göre bu maliyet zaman içerisinde 30 milyar dolara çıkabilir.
Starlink'in 1 milyon kullanıcıya ulaşırsa ilk yatırım maliyetini çıkartması 10 yılı bulabilir.
Özel uzay şirketi SpaceX'in en önemli projelerinden birisi olan Starlink, uzay interneti için kullanıcıların hizmetine açılmıştı. Program Ekim 2021'de Beta sürecinden çıkartıldı.